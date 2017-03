Val van trap bij fietstunnel Nieuwegein

Een traumahelikopter landde vlak in de buurt om een trauma-arts ter plaatse te brengen. De man is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De trauma-arts is met de ambulance meegegaan.

Al meerdere valpartijen

Volgens een omwonende is de trap naast de fietstunnel altijd levensgevaarlijk glad is als het regent. Volgens haar zijn er al meerdere valpartijen geweest, maar raakt er nu voor het eerst iemand ernstig door gewond.

Het fietstunneltje gaat onder de Zandveldseweg door en komt uit bij winkelcentrum Hoogzandveld.