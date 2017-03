Dijsselbloem: laat lonen stijgen met 2 procent

„Het zal in stappen moeten, maar het is wel nodig”, zei Dijsselbloem bij het NPO Radio 1-programma Stand.nl. Volgens de minister is er de afgelopen jaren bij grote bedrijven veel geld opgepot, terwijl de overheid en huishoudens juist krap bij kas zaten. „Het geld zit vast op de verkeerde plek. Mijn simpele waarneming is dat de bijdrage van grote bedrijven steeds kleiner is geworden en die van werkenden groter.” De minister benadrukte dat Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank, het met hem eens is.

Dijsselbloem maakt wel een onderscheid tussen grote bedrijven en het midden- en kleinbedrijf. „Het mkb heeft het zwaar gehad in de crisis en moet zich er nog aan ontworstelen. Voor het mkb zou ik willen kijken hoe we kunnen helpen, bijvoorbeeld door de doorbetaling van loon bij ziekte terug te brengen van twee naar één jaar.”

Een nieuwe termijn als minister van Financiën ziet Dijsselbloem wel zitten, maar alleen als zijn PvdA deel uitmaakt van een toekomstige coalitie. Aanblijven zonder regeringsdeelname van de PvdA, zoals D66-leider Alexander Pechtold eerder voorstelde, daar voelt Dijsselbloem weinig voor.