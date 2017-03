Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Koningsdag Tilburg kost 1 miljoen euro

1 uur geleden

TILBURG - Voor de viering van Koningsdag dit jaar in Tilburg heeft de gemeente in totaal ongeveer 1 miljoen euro nodig. Tilburg liet dat woensdag weten nadat de provincie Noord-Brabant een bijdrage van maximaal 300.000 euro had toegezegd.