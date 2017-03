premium

OM eist 5 jaar en tbs tegen verkrachter Alphen

25 min geleden

DEN HAAG - Een 32-jarige Leidenaar die ervan wordt verdacht vorig jaar in Alphen aan den Rijn een zestigjarige vrouw in haar eigen woning enkele keren te hebben verkracht, heeft woensdag in de rechtbank in Den Haag vijf jaar cel en tbs tegen zich horen eisen.