Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Automobilist raakt te water en overlijdt

49 min geleden

ROUVEEN - Bij een ongeluk in het Overijsselse Rouveen is woensdagavond een 29-jarige man om het leven gekomen. De man kwam door onduidelijke oorzaak met zijn auto in het water van de Dedemsvaart terecht. Dat meldt de politie.