CDA-bestuurder langer vast voor drugslab

De drugsfabriek werd op 23 februari ontdekt in een loods op een boerenerf in Leende. De politie omschreef het als een van de grootste ooit in Nederland. Er werd zowel speed als xtc gemaakt. De politie vond er duizenden liters chemicaliën. Per dag kon 100 kilo speed en 150 kilo xtc worden gemaakt, met een omzet van vele miljoenen, aldus de politie.

De 51-jarige penningmeester van de lokale CDA die eigenaar is van de loods en op het erf woont, werd gearresteerd samen met zijn echtgenote en zijn zoon. Zijn gezinsleden werden eerder vrijgelaten.

Wim van der P. zegt dat hij de loods verhuurde en dat hij niets wist over het drugslab.