Pechtold hengelt in eindstrijd naar linkse stem

In de peilingen staat de VVD momenteel aan kop, op de voet gevolgd door de PVV. Op korte afstand volgen CDA en D66.

Van deze vier partijen is D66 het meest progressief, groen en op bepaalde terreinen ook links. „Ik zit Buma op de hielen. Kiezers moeten zich afvragen wil je hem, of wil je mij. Wil je conservatief, of progressief?” Als kiezers van partijen zoals GL en PvdA naar D66 overstappen denkt Pechtold dat hij CDA, PVV en VVD voorbij kan streven en de verkiezingswinst binnen te slepen.

Pechtold wil graag premier worden, herhaalde hij bij de NOS tijdens een Facebook Live-sessie. Mocht dat niet lukken, dan is een ministerschap ook mogelijk. Maar het kan ook interessant zijn om fractieleider te blijven, vindt hij. De kans is namelijk groot dat een nieuw kabinet uit veel partijen zal bestaan. Pechtold vindt dat een leuke uitdaging. Hoe meer coalitiepartijen, hoe moeilijker het is om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. De D66-leider houdt wel van zo’n machtsveld.