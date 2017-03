Lichaam in 1990 vermoorde Miriam opgegraven

De officier van justitie heeft in Israël een rechtshulpverzoek ingediend voor de opgraving. Wanneer dat gaat gebeuren, is nog niet bekend. Een rechter in Israël moet toestemming geven.

Lees ook: Aanhouding voor moord in 1990

De reden om nu nog - ruim 26 jaar later - dit „heftige middel” in te zetten is omdat het nog altijd mogelijk is DNA onder de vingernagels van de destijds 36-jarige Sharon te vinden, mocht zij met haar moordenaar gevochten hebben.

Afgelopen zomer werd de 52-jarige Israëliër E. in Amsterdam in verband met de zaak aangehouden na een DNA-match. In de woning van Sharon was een sigarettenpeuk gevonden met zijn DNA erop. Hij zit sindsdien vast. Momenteel ligt hij in het ziekenhuis nadat hij onlangs onwel was geworden en daarna twee weken in coma lag. Er werd gevreesd voor zijn leven. Hoe het nu met hem gaat, is niet duidelijk. Hij was donderdag niet aanwezig bij de zogeheten pro-formazitting in de rechtbank in Den Haag.

Sharon, moeder van twee jonge kinderen, werd op 8 oktober 1990 thuis in Den Haag vermoord terwijl haar dochtertje thuis was. Dat gebeurde op gruwelijke wijze; haar keel werd meerdere keren doorgesneden.

Een motief is nooit duidelijk geworden. Of Sharon en E. elkaar kennen en zo ja waarvan, is ook niet bekend. E. heeft tot nu toe gezwegen.