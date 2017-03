premium

Koenders heeft haast met databank Syrië

22 min geleden

DEN HAAG - De internationale gemeenschap moet volgens minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) haast maken met de oprichting van een databank van de VN over Syrië. Daar moeten bewijzen in komen van ernstige misdaden in het door burgeroorlog verscheurde land. Hij riep donderdag landen op snel met geld over de brug te komen.