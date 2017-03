premium

Grondpersoneel vliegvelden Berlijn gaat staken

16 min geleden

BERLIJN - Reizigers die vrijdag van of naar de luchthavens Tegel of Schönefeld in Berlijn vliegen moeten rekening houden met vertragingen of annuleringen. De vakbond Verdi heeft het grondpersoneel opgeroepen het werk neer te leggen om looneisen kracht bij te zetten.