Belgische vast voor hulp aan terroristen

13 min geleden

BRUSSEL - Een Belgische vrouw zit in de cel omdat er aanwijzingen zijn dat ze mensen heeft geholpen die de intentie hadden een aanslag in Europa te plegen. De 24-jarige Molly B. uit Wevelgem werd in de nacht van 7 op 8 maart opgepakt bij een huiszoeking, liet het federaal parket donderdag weten.