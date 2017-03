VVD en PvdA zien spoeddebat niet zitten

Regeringspartijen VVD en PvdA laten weten het voorstel van de PVV niet te steunen. Ook de SP vindt het niet nodig. Deze partij wil wel graag een brief van het kabinet waarin de laatste stand van zaken wordt gegeven.

Turkse bewindslieden willen hier campagne voeren voor een referendum in april dat de president Recep Tayyip Erdogan meer macht moet geven. Ze willen de Turkse gemeenschap in Nederland aansporen voor een sterkere positie van Erdogan te stemmen. Het Nederlandse kabinet vindt dat ongewenst.

De Turkse minister Mevlüt Cavusoglu van Buitenlandse Zaken wil naar Rotterdam. Daar heeft de eigenaar van het complex waar de minister wilde spreken, het bezoek echter geschrapt. Donderdag kreeg de Turkse minister van Familiezaken, Fatma Betül Sayan Kaya, te horen dat ze vrijdag niet welkom is in zalencentra in Hengelo en Wehl (bij Doetinchem).