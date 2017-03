Wilders wil parlement terug van reces

Wilders heeft in een e-mail aan alle fractievoorzitters steun gevraagd voor een debat. De Turkse minister van Familiezaken is van plan om vrijdag een campagnetoespraak te houden in Hengelo.

„Dit bezoek is onaanvaardbaar en ik vraag daarom uw steun de Kamer onmiddellijk terug te roepen van reces om hier met de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken over te debatteren”, schrijft de PVV-voorman in een e-mail aan zijn collega’s. Hij hoopt zo het bezoek van Turkse bewindslieden tegen te kunnen houden.