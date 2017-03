Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Familie studenten krijgt hulp in lawinegebied

37 min geleden

NIJMEGEN - Medewerkers van de Nederlandse ambassade in Frankrijk zijn donderdagmiddag gearriveerd in Valfréjus in de Franse Alpen om familie van de omgekomen Nijmeegse studenten bij te staan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken assisteert vanuit Den Haag.