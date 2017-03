De vrouw bezit een rijschool. Ze was getrouwd met een wiethandelaar die in 2008 werd geliquideerd.

De vrouw werd in 2015 beschoten in haar huis in Oss, maar wist op tijd weg te duiken en raakte lichtgewond. Afgelopen maandag werd een verdachte opgepakt. Vorig jaar werd een andere vrouw neergeschoten in Berghem, maar dat was mogelijk een persoonsverwisseling, de vrouw uit Oss zou eigenlijk het doelwit zijn.