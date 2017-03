40 miljoen voor aanpak armoede kinderen

De organisaties zijn Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Ze ontvangen de komende vier jaar 10 miljoen per jaar. De organisaties hebben een gezamenlijk plan gepresenteerd om kinderen die in armoede leven te bereiken en te helpen.

Het gaat daarbij om zaken als een abonnement op een sportclub, een fiets, schoolbenodigdheden of geld voor een verjaardagsfeestje. Hiervoor wordt een digitaal aanvraagsysteem opgezet. Met een druk op de knop is te zien welk aanbod voor kinderen in welke gemeente beschikbaar is. Met de subsidie van 40 miljoen kunnen ruim 300.000 extra voorzieningen worden verstrekt aan kinderen.