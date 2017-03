Een getuige had zich in 2012 gemeld bij de politie met het verhaal dat de twee mannen waren vermoord na een geëscaleerde ruzie. Maar er is nog niemand opgepakt.

„Iemand vermoordt onze broers, laat al hun dierbaren jarenlang in onzekerheid, onze ouders sterven van verdriet, onze levens worden dagelijks beheerst door de zoektocht naar Hans en Piet en intussen leidt de dader in vrijheid een rustig leven”, schrijven de families. Ze willen onder meer dat oudere moorden niet langer verjaard zijn.