Zonder zijn politieke concurrenten SP en PvdA te benoemen, richtte Klaver zich donderdagavond tot de duizenden geïnteresseerden die naar het gratis evenement in de AFAS Live, de voormalige Heineken Music Hall, in Amsterdam waren gekomen en vroeg hen voor hém te kiezen.

’Stem met je linkse hart’

In de zogenoemde MeetUp in Amsterdam, veruit de grootste van deze verkiezingscampagne, luidt GroenLinks het slotoffensief voor de verkiezingen van komende woensdag in. „Ik doe een oproep aan de linkse kiezer. Stem met je linkse hart, verenig je achter onze partij”, zo sprak hij de menigte toe. „Dan hebben we een unieke kans dat een linkse partij de verkiezingen wint en de grootste van Nederland wordt.”

Klaver: 'Rechtse partijen horen we over het Wilhelmus, de prioriteiten zeg maar, maar niet over klimaatverandering!' Zaal gaat los pic.twitter.com/3PbXkrsjWH— Lise Witteman (@LiseWitteman) 9 maart 2017

’Schaar je achter GroenLinks’

In zijn toespraak ging Klaver ook in op de kritiek op zijn persoon en zijn plannen. „Het is een wijsheid van Ghandi”, zei hij daarover. „Eerst negeren ze je, dan lachen ze om je, dan vechten ze tegen je, dan win je.”

„Aan iedereen in Nederland met een links hart, schaar je achter GroenLinks”, zo sprak hij de menigte toe. „Dan hebben we een unieke kans dat een linkse partij de verkiezingen wint en de grootste van Nederland wordt.”

Al maanden volle zalen

GroenLinks staat in de peilingen op een verviervoudiging van de huidige vier zetels en trekt al maanden volle zalen. Sinds de bijeenkomsten van de communistische CPN in de jaren tachtig is een zo drukbezochte partijmanifestatie als die van donderdagavond nauwelijks meer gezien.

Het publiek is overigens overwegend groen #asaflive pic.twitter.com/YoFkCgEXg7— Lise Witteman (@LiseWitteman) 9 maart 2017