Buma: niet gelijk nee tegen stervenshulp

Door gelijk nee te zeggen, isoleren christelijke partijen zich, aldus Buma. ‘Dan maken we het alleen maar moeilijker. We moeten het debat op inhoud voeren.’

’We gaan winnen op inhoud’

Buma is er van overtuigd dat CDA, ChristenUnie en SGP de andere partijen kunnen overtuigen dat zulke stervenshulp de verkeerde weg is. Hij wees op SP en PVV die daar ook bedenkingen bij hebben. ‘Op inhoud gaan we winnen.’

Donderdag zei premier Mark Rutte in het Nederlands Dagblad al dat hij geen haast wil maken met een wet voor stervensbegeleiding.