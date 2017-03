’CDA en D66 duiken weg’

Volgens de liberaal moet Europa straks met landen als Algerije en Egypte akkoorden gaan sluiten over het terugnemen van migranten. Die zullen vergelijkbaar zijn met de Turkije-deal. CDA en D66 stemden tegen dat akkoord omdat ze vonden dat er met het regime in Turkije geen deals gesloten moeten worden.

„Als dat van CDA en D66 niet mag, dan is er nog maar een heel klein groepje landen waarmee ik nog wel zaken kan doen. Het kan niet zo zijn dat je niet bereid bent om vuile handen te maken in het belang van Nederland, voor stabiliteit en veiligheid hier”, aldus Rutte.

Hij opent daarmee de aanval op CDA-leider Buma en D66-voorman Pechtold, die beiden hopen de premier volgende week uit het Torentje te jagen. „Je kunt niet in het leven moeilijke problemen oplossen door op de tribune te zitten. Je moet die arena in”, zegt hij over zijn rivalen.

Zijn verwijt dat de twee partijen rond het oplossen van migratiestromen geen vuile handen durven te maken, slaat op zijn ervaringen met de Turkije-deal. Die werd in de Tweede Kamer alleen gesteund door VVD, PvdA en SGP.

CDA en D66 vonden dat er met Turkije geen afspraken gemaakt kunnen worden. CDA-leider Buma zei zelfs dat Rutte Europa ’in de uitverkoop’ had gedaan bij Ankara. „Turkije kan eisen wat het wil en krijg het vervolgens ook. Hij wees op de Europese miljarden die naar Turkije vloeiden om de migranten op te vangen.

Maar Rutte verwacht dat hij binnenkort vergelijkbare afspraken moet maken met landen als Algerije, Egypte, Tunesië en Marokko, omdat er ’een risico’ bestaat op nieuwe migratiestromen uit Afrika richting Europa.

De afgelopen maanden is Nederland achter de schermen met Duitsland opgetrokken om te verkennen met welke landen hiertoe deals gesloten kunnen worden.

Met de aanval op CDA en D66 wil Rutte benadrukken dat het landsbelang soms vraagt om onorthodoxe maatregelen. Hij waarschuwt dat het voorkomen van een nieuwe migratiegolf in gevaar komt als de twee partijen hierop niet bewegen. „Hoe zal dat straks gaan? Ik maak me daar hele grote zorgen over”, zegt Rutte morgen in deze krant.