premium

PvdA op weg naar historische nederlaag

28 min geleden Parlementaire Redactie

Vrijdag is Jeroen Recourt flyers aan het uitdelen in Haarlem. Rustig doorgaan, is zijn devies. „We kunnen ook weinig anders.” Wat wél leuk is: „Hier op straat merk ik helemaal niet dat mensen ons niet meer leuk vinden.” De stabiele justitiewoordvoerder van de PvdA staat op de 23ste plaats op de PvdA-lijst. Hij kan een Kamerzetel geheid vergeten. Zijn partij staat rond de 12 zetels in de peilingen en de trend is eerder neer- dan opwaarts.