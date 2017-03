Tolken-explosie CBR

Voor de Vereniging Rijschool Belang (VRB) reden alarm te slaan. „Dit is een bizarre toename en ik vermoed dat het te maken heeft met frauduleuze handelingen. Altijd is het aantal tolken redelijk stabiel geweest, maar nu ze twee keer zo vaak opdraven bij het theorie-examen wil ik daar opheldering over hebben”, zegt voorzitter Peter van Neck.

De VRB gaat binnenkort met het CBR in gesprek om duidelijkheid te krijgen over de stijging. „Ik wil zeker weten dat al deze kandidaten niet voorgezegd wordt. Niet dat ik de integriteit van de vertalers in twijfel trek, maar uitsluiten doe ik niets.”

Wim ten Buren van het CBR zegt geen signalen te hebben dat er wordt voorgezegd. „We zijn juist een paar jaar geleden gestart om alleen nog maar met vertalers van TolkenNet te werken. Tolken die ook door de Marechaussee en de ministeries gebruikt worden. Beëdigde mensen, juist om daarmee te voorkomen dat er gefraudeerd wordt. Want dat gebeurde voor die tijd nog wel eens.”

Het afgelopen jaar werd in 45 verschillende talen examen gedaan, weet Van Buren. „En in al die gevallen hebben we niets vreemds waargenomen. Tolken kunnen overigens alleen worden ingezet bij individuele examens, en dat aantal is vorig jaar inderdaad fors gestegen van 4000 in 2015 naar 8000. Hoe dat komt is voor ons ook gissen.”

Van Neck zegt dat in het buitenland om fraude te voorkomen alleen in de landstaal en het Engels geëxamineerd wordt. „Dat gebeurt niet voor niets. Er werd toch te veel de hand gelicht met de regels. In Engeland werden bijvoorbeeld in een paar jaar tijd 860 kandidaten gesnapt, maar van het merendeel heb je niet in de gaten dat er wordt voorgezegd. Op zich niet gek natuurlijk, want de Chinese, Arabische of zelfs Spaanse taal is voor bijna niet één examinator te begrijpen.”

Behalve tijdens het theorie-examen, mag ook tijdens het afrijden een tolk worden gebruikt. Van Neck: „Die hoeft niet beëdigd te zijn, omdat volgens het CBR een examinator snel doorheeft wanneer een tolk hints geeft.”

Van de kandidaten die gebruik maakten van een tolk slaagde in 2015 48,9% voor het examen. Vorig jaar was dat 46,9%. Van het totale aantal theoretische examens was dat percentage respectievelijk 42,9 en 42,9%.