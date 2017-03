Oud-premier Van Agt stemt niet op CDA

Van Agt vraagt al jaren aandacht voor het lot van de Palestijnen en is een fel criticaster van Israël. De koers van het CDA was hem al lange tijd te slap, maar de maat is nu vol. Zijn partij gaf Israël te verstaan dat de nederzettingen in Palestijns gebied niet verder mochten uitgebreid, maar laat het er volgens de oud-premier toch bij zitten nu het land zich niets van die waarschuwing aantrekt. Het CDA stemde tegen sancties.

Welke partij nu zijn stem krijgt, laat Van Agt in het midden. Alleen partijen ,,die zich niet alleen in woord, maar ook in daad tegen de Israëlische bezetting en het schrijnende onrecht in Palestina keren'' komen in aanmerking.