Vrouw uit Oss verdachte ontvoering Nunspeet

De vrouw werd vorige maand tegelijk met zes andere verdachten aangehouden maar haar arrestatie werd destijds niet gemeld.

De 36-jarige vrouw uit Oss is een bekende van de politie. Zij was in 2015 en 2016 zelf doelwit van twee liquidatiepogingen in Oss en Berghem. Bianca van der H. was bovendien de vriendin van Hans van Geenen, die in 2008 werd gedood bij een wildwestschietpartij op de A73 tussen Venlo en Nijmegen, vermoedelijk als gevolg van een conflict in het drugsmilieu. Zelf was ze ook actief in de hennepteelt.

Over haar precieze rol bij de ontvoering wilde het OM vrijdag niet meer zeggen. Het voorarrest van de vrouw werd op 2 maart verlengd tot de eerste openbare zitting over de ontvoeringszaak komende zomer. In totaal zitten nog zes personen vast.

Het slachtoffer van de ontvoering, de 53-jarige Ronald Maurits, komt uit Doornspijk, niet ver van Nunspeet. Daarna werd hij weggevoerd. Een busje dat erbij was, werd leeg gevonden op een carpoolplaats bij Nunspeet en de BMW brandde uit in Overlangel bij Oss.

De man zelf werd na enkele uren vrijgelaten op een afgelegen plek bij het Brabantse Drunen. Daarna reisde hij terug naar huis, waar hij zich ongeveer twaalf uur na de ontvoering meldde. Hij zei dat hij onderweg was bedreigd.

Een motief voor de ontvoering is niet bekendgemaakt.