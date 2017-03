Groningen heeft leukste winkelstraat

„Op steenworp afstand van de Martinitoren is de Zwanestraat - Kromme Elleboog al jarenlang een uniek stukje Groningen met een lokaal karakter waar je een veelheid aan gespecialiseerde winkels en horecagelegenheden vindt”, aldus de organisatie vrijdag. Als leukste winkel van het land kozen de stemmers De Friese Streekwinkel Priuw in Leeuwarden die vooral producten van het platteland verkoopt.

Vorig jaar was de Czaar Peterstraat in Amsterdam de leukste winkelstraat van het land, een jaar eerder was het de Folkingestraat in Groningen. Die straten werden geroemd omdat er veel zelfstandige ondernemers zitten met een origineel en gespecialiseerd aanbod.

10 top leukste winkelstraten van Nederland