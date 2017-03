premium

Vrijwilliger in bijstand mag 150 euro krijgen

46 min geleden

DEN HAAG - Mensen die in de bijstand zitten en als vrijwilliger actief zijn mogen binnenkort voor maximaal 150 euro per maand een onkostenvergoeding krijgen zónder dat dit wordt verrekend met hun uitkering. Over een heel jaar mag het totale bedrag echter niet over 1500 euro heen gaan. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) past hier de regels voor aan.