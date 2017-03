Eerste kievitsei ’geen reden tot feest’

Het ei is gecontroleerd op echtheid en versheid. Met de vondst is het weidevogelseizoen begonnen, maar volgens de kenners in Utrecht is er „geen reden tot feest.”

De organisaties wijzen erop dat de kievitstand behoorlijk achteruit gaat in Nederland: zo’n 5 procent minder per jaar. In 1995 waren er nog zo’n 275.000 broedparen, in 2015 nog maar 140.000. Dat komt vooral doordat de landbouw intensiever is geworden. Nesten op akkerland gaan vaak kapot door bemesten en maaien.

Volgens Landschap Erfgoed Utrecht moet de overheid meer doen om de kievit en andere weidevogels te beschermen. „We staan nu voor de taak om er samen voor te zorgen dat deze prachtige vogels niet letterlijk een icoon worden”, waarschuwt de organisatie.

Vroeger was het traditie om het eerste kievitsei op te rapen en aan te bieden aan de commissaris van de Koning(in). Dat is al decennia verboden, maar in Friesland werd dikwijls een ontheffing afgegeven omwille van de traditie. Dat zat er vanwege de staat van de soort dit jaar niet in.