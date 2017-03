Asscher: ’raar gevoel’ na laatste ministerraad

De PvdA’er zat de laatste ministerraad voor omdat premier Mark Rutte er niet bij kon zijn. Hij is in Brussel voor de top van Europese staatshoofden en regeringsleiders. Het kabinet is vanaf woensdag, verkiezingsdag, demissionair. Het handelt dan alleen nog de lopende zaken af en neemt geen omstreden besluiten meer.

„We hebben er wel even stil bij gestaan”, aldus Asscher. Het eerste paarse kabinet van PvdA, VVD en D66 was het laatste die de hele regeerperiode (1994-1998) volbracht. „Het is ook wel iets om trots op te zijn”, meent Asscher. „Er is heel hard gewerkt door iedereen om dit voor mekaar te krijgen.”

’Bijzonder’

Het uitzitten van de rit is een novum voor alle bewindslieden. Zelfs voor veteraan Henk Kamp. De liberaal heeft in vier kabinetten gezeten, maar tot dusver moest hij steeds voortijdig afscheid nemen van het ministersambt. Zo’n laatste ministerraad is wel „bijzonder”, zei hij.

Kamp stond als verkenner en informateur (met Wouter Bos) aan de wieg van het huidige kabinet. Dat heeft volgens Asscher in heel moeilijke tijden voor stabiliteit kunnen zorgen. „Zonder meerderheid in de Eerste Kamer, met een enorme economische crisis. Met dingen die we van tevoren niet wisten: de opkomst van IS, migratiecrisis.”

Partijen staan er slecht voor

De beloning van de kiezer lijkt vooralsnog ver weg. In de peilingen staan de partijen er slecht voor. Hoewel de VVD in de meeste peilingen wel de grootste wordt, staat ze toch op een flink verlies. De vorige keer haalde ze 41 zetels, dat zouden er nu tussen de 25 en 30 worden. De PvdA kreeg destijds 38 zetels, nu schommelt ze tussen de 10 en 14.