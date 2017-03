Gemeenten verwachten tijdrovende stemtelling

129 gemeenten spreken de verwachting uit de resultaten later aan te leveren dan bij de verkiezingen in 2012. De procedure neemt mogelijk meer tijd in beslag door de nieuwe regels die minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) onlangs invoerde rond het tellen van de stemmen. De procedure werd aangescherpt om te voorkomen dat er computers met resultaten kunnen worden gehackt.

Gemeenten mogen voor de telling weliswaar de gebruikelijke software gebruiken, maar alleen op computers die niet aan het internet zijn verbonden. Ook moeten de gegevens, ter controle, twee keer worden ingevoerd.

Meer partijen doen mee

Een andere reden die mogelijke vertraging in de hand kan werken is dat er, in vergelijking met 2012, meer partijen meedoen aan de verkiezingen. Het gaat om 28 partijen tegen 21 bij de vorige verkiezingen.

178 gemeenten verwachten niet dat de procedures meer tijd zullen vergen en 77 gemeenten geven aan hier ongewis over te zijn. In vier gevallen menen gemeenten zelfs sneller klaar te zijn met tellen dan in 2012.

12.980.788 mensen mogen stemmen

Uit de gegevens van de ANP Verkiezingsdienst blijkt verder dat woensdag 12.980.788 mensen hun stem mogen uitbrengen. Het gaat niet alleen om mensen die in Nederland wonen, maar ook om stemgerechtigden in het buitenland die per brief stemmen en om bewoners van de bijzondere Nederlandse gemeenten in het Caribisch gebied: Bonaire, Saba en Sint Eustatius.