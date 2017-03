Werkstraf voor drama mestsilo

Het drama begon toen de man die in de silo werkte zijn bewustzijn verloor. Het luchtmasker dat hij droeg, was niet geschikt voor een ruimte met zoveel giftige gassen. Ook ontbraken reddingsmiddelen waardoor deze werknemer bij gevaar ,,feitelijk ten dode was opgeschreven'', aldus de rechtbank.

De man die toezicht hield, wilde zijn collega redden maar ook hij verloor op de bodem van de silo het bewustzijn en overleed. Nog twee mannen daalden af, onder wie de zoon van de veehouder. De zoon kwam ook om het leven. De vierde betrokkene raakte zwaargewond. Hij is nog altijd aan het revalideren. Het vonnis van de rechtbank was conform de eis van het Openbaar Ministerie.