StemWijzer breekt record

Volgens een woordvoerster van ProDemos is vooral het mobiele gebruik toegenomen, waardoor het invullen van de StemWijzer makkelijker is geworden. Ook zijn er nog heel veel zwevende kiezers die met de stemhulp proberen tot een keuze te komen.

Gemiddeld vullen nu 200.000 mensen per dag de StemWijzer in. In dezelfde periode in 2012 waren dat er 130.000 per dag. De StemWijzer is naar eigen zeggen de meest gebruikte stemhulp in verkiezingstijd.

Ook drukte bij Kieskompas

Ook bij de op een na grootste stemhulp, Kieskompas, loopt het storm. Tot vrijdagmiddag hadden daar ruim 1,8 miljoen mensen de vragenlijst ingevuld. Oprichter André Krouwel verwacht - met nog een paar dagen te gaan - zeker over het aantal gebruikers van vorige verkiezingen (2,3 miljoen) heen te komen.

Ook hij bespeurt veel zwevende kiezers. „Slechts 14 procent weet zeker op welke partij ze gaan stemmen, 40 procent twijfelt tussen twee partijen en 43 procent weet het helemáál niet.Je kunt nog net niet spreken van electorale paniek, maar het komt er dichtbij”, aldus Krouwel.