premium

Verdachte woningbrand Amersfoort voorgeleid

16 min geleden

AMERSFOORT - Een 27-jarige vrouw uit Amersfoort wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris op verdenking van brandstichting in een woning in de Gounodstraat in die stad. Daarbij kwam in de vroege ochtend van 14 januari een elfjarig meisje om het leven dat thuis lag te slapen.