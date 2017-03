Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

SP slaat PvdA-handreikingen af

31 min geleden

DEN HAAG - De SP heeft vrijdag in een fel debat bij EenVandaag met regeringspartij PvdA veel handreikingen afgeslagen. PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher deed zijn best naar overeenkomsten te zoeken. SP-voorman Emile Roemer koos ervoor afstand te houden in de jacht op de linkse kiezer.