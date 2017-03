Familie lawineslachtoffer: ’Intens verdrietig’

Afgelopen dinsdagmiddag hebben wij Timo verloren door een snowboardongeval. Het verdriet om onze zoon, broer, verloofde, zwager, familielid en vriend is groot. Nog één laatste keer gingen ze die dag van de berg af: ze hielden erg van snowboarden. Samen met twee vrienden heeft Timo zich een stukje buiten de piste begeven. Doordat het mistig werd, zijn ze hun oriëntatie verloren en hebben ze de verkeerde afdaling ingezet. Vrijwel meteen volgde de lawine waarbij ze om het leven zijn gekomen. Als familie weten wij dat ze zich allerminst bewust waren van het risico dat ze liepen, anders hadden ze dit nooit gedaan. We zijn intens verdrietig door dit immense verlies. We ervaren veel steun van God, familie en vrienden. We geloven dat Timo bij zijn Hemelse Vader is, van wie hij intens veel hield. Als familie van Timo doen wij een verzoek onze privacy en die van alle betrokkenen te respecteren. We willen de reddingswerkers en de medewerkers van Bizztravel bijzonder bedanken voor hun hulp in de afgelopen dagen.