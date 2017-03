Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Zoektocht naar snowboarder Mark afgeschaald

1 uur geleden

VALFREJUS - De zoektocht naar snowboarder Mark die niet meer terugkwam nadat hij dinsdag met twee andere Nederlanders off piste ging, wordt flink afgeschaald. Eigenlijk is het geen grote zoekactie meer, maar zijn het kleinschalige extra controles. Dat zegt Marcus Schlatmann, verantwoordelijk voor de skipistes in Valfréjus, tegen De Telegraaf.