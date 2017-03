premium

Woordvoerder Trump in de fout met tweet

42 min geleden

WASHINGTON - Sean Spicer was vrijdag enthousiast over de groei van het aantal banen in de Verenigde Staten. Zo blij dat de veelbesproken woordvoerder van president Trump al tien minuten na de officiële bekendmaking van de 235.000 nieuwe banen een tweet verstuurde over het goede nieuws. Dat had Spicer helemaal niet mogen doen. In de VS is in 1985 ten tijde van president Ronald Reagan afgesproken dat politici pas na een uur mogen reageren op economische cijfers.