Brand verwoest loods garagebedrijf 't Harde

1 uur geleden

'T HARDE - De brandweer is zaterdag nog zeker enkele uren bezig met nablussen bij een garagebedrijf in 't Harde op de Veluwe. De brand legde een loods van het bedrijf in de as. Daarin stonden een auto en enkele gasflessen, waarvan een aantal is geëxplodeerd. Niemand raakte gewond. Bij de brand kwam veel zwarte rook vrij.