Nieuw lied voor de koning

Op verzoek van die bond componeerde Edwin Schimscheimer de muziek en schreef Coot van Doesburgh de tekst. De bedoeling is dat het lied wordt gespeeld en gezongen door verschillende orkesten en koren, meldt Schimscheimer op zijn website.

De vorige keer dat de koning een lied aangeboden kreeg was ter gelegenheid van zijn inhuldiging in 2013. Dat Koningslied van componist John Ewbank kreeg veel kritiek op de - in de ogen van velen - kromme tekst. Columniste Sylvia Witteman organiseerde zelfs een petitie tegen het lied.