Wilders in tegenaanval

Rutte adviseerde Nederlanders in De Telegraaf niet te denken dat het zo’n vaart niet zal lopen met de populariteit van Wilders. „We hebben dat bij Brexit en Trump ook gedacht.”

Volgens de VVD-lijsttrekker, die in de peilingen nek een nek met Wilders ligt, zou het Nederland op achterstand zetten als de PVV de grootste wordt. Wilders moet dan het voortouw nemen in de formatie, met veel vertraging tot gevolg, aangezien de meeste partijen de PVV hebben uitgesloten van coalitievorming. Het zou ook een slecht signaal zijn aan het buitenland, dat lang zal denken dat Wilders daadwerkelijk een kabinet zal vormen. Dat is overigens niet uitgesloten.