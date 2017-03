Incidenten kenmerken relatie met Turkije

Zelfs dat feestjaar verliep niet vlekkeloos. Toen president Abdullah Gül naar Nederland kwam, liet Geert Wilders (PVV) weten dat hij wat hem betreft niet welkom was. Wilders was toen gedoogpartner van het kabinet van VVD en CDA.

Koning Willem-Alexander samen met Abdullah Gül. (2014) Foto: ANP

Begin 2013 was er onmin tijdens een bezoek van toen nog premier Recep Tayyip Erdogan aan ons land. Die stoorde zich er ernstig aan dat het Nederlands-Turkse pleegkind Yunus bij lesbische ouders was geplaatst.

De Turkse premier Recep Tayyip Erdogan tijdens zijn aankomst in de Eerste Kamer (2013) Foto: ANP

Het volgende incident was een jaar later, toen de Turken uithaalden naar het Nederlandse integratiebeleid. Ankara beschuldigde Nederland ervan de Turkse gemeenschap hier te discrimineren en op een racistische manier te bejegenen.

Die kwestie was net uit de lucht toen de Turken begin 2015 journaliste Frederieke Geerdink oppakten. Dat gebeurde net tijdens een bezoek van minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken). Geerdink kwam snel vrij, maar werd later dat jaar alsnog uitgezet.

Frederike Geerdink in Turkije (2015) Foto: AP

Er was nog een botsing dat jaar. Koenders riep de Turkse ambassadeur in oktober op het matje om een „duidelijk diplomatiek signaal van ongenoegen” te geven. Hij was boos over een brief van de regerende AK-partij van Erdogan aan Turkse Nederlanders. Die werden in het schrijven opgeroepen op de AK-partij te stemmen bij de komende parlementsverkiezingen.

In april vorig jaar was weer een brief bron van ruzie, ditmaal kwam die van het Turkse consulaat in Rotterdam. Daarin werd opgeroepen beledigingen aan het adres van Erdogan te melden. „Wij hebben geen behoefte aan een kliklijn”, zei Koenders.

Nog in diezelfde maand was het weer mis, na de arrestatie van de columniste Ebru Umar. Zij werd op vakantie opgepakt vanwege haar tweets over Erdogan. Ze mocht pas na drie weken vertrekken.

Illustratie van Ebru Umar in een Turkse cel (2016)

Na de mislukte coup in Turkije verslechterde de relatie verder. Er kwamen ook hier problemen tussen aanhangers van Erdogan en die van de geestelijke Fethullah Gülen, die volgens de Turkse regering achter de coup zit. Het kabinet liet Ankara weten dat spanningen niet naar Nederland moesten worden geëxporteerd.

Nederlandse Turken verzamelen zich bij het Turkse consulaat in Rotterdam en uiten hun steun voor Erdogan. (2016) Foto: ANP

Toen naar buiten kwam dat de voorzitter van moskeekoepel Diyanet namen zou hebben doorgespeeld van Nederlandse Gülen-sympathisanten aan de Turkse autoriteiten, riep Koenders de ambassadeur weer op het matje.

En deze week ging het mis toen Turkse ministers hier campagne wilden voeren voor een referendum dat Erdogan meer macht moet geven. „Ongewenst”, vindt het kabinet. Zaterdag escaleerde de kwestie toen het vliegtuig van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken niet mocht landen in Rotterdam. Een ongekende maatregel, waardoor de betrekkingen verder zullen verslechteren.