Duizenden lopers in Women's March Amsterdam

De betoging startte aan het begin van de middag op de Dam en even na 14.30 uur kwamen de eerste deelnemers aan op het Museumplein, de eindbestemming. Ze droegen borden en spandoeken met teksten als 'Stem hoop, geen haat'. De straten in het centrum kleurden oranje nadat 2000 oranje paraplu's waren uitgedeeld. De organisatie hoopt met de mars Nederlanders te inspireren om woensdag vooral te gaan stemmen.

Op 21 januari was er zowel in Amsterdam als in Den Haag ook een Women's March als reactie op het aantreden van Donald Trump als president van de Verenigde Staten.