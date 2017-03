Tweede Turkse minister via achterdeur naar Nederland

Donderdag was er ook al sprake van dat Betul Kaya naar Nederland zou reizen in plaats van de minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavuşoğlu, die in Rotterdam niet welkom was. De zaal in Hengelo waar ze zou spreken werd echter afgezegd. Vandaag besloot minister Çavuşoğlu toch naar Rotterdam te komen, maar Nederland verbood hem om te landen op het vliegveld va Rotterdam. Het bliksembezoek van Betul Kaya is de nieuwe troefkaart die Turkije trekt.

Straatweg in Rotterdam, tegen half vijf zaterdagmiddag. De omgeving rond de ambtswoning van de Turkse consul wordt afgezet door de politie. Foto: Marieke Ekhart

Het kabinet nam de maatregel naar eigen zeggen omdat de openbare orde en veiligheid in het geding zijn gekomen, na een oproep aan Turkse Nederlanders om zaterdag massaal deel te nemen aan een publieke manifestatie met Çavusoglu in Rotterdam.

Erdogan

Erdogan haalde hard uit naar Nederland. „Nederland moet gaan nadenken over hoe hun vliegtuigen gaan landen in Turkije. Ze zijn nazi-overblijfselen en fascisten”, zei Erdogan volgens CNN Türk. Het is niet de eerste keer dat de Turkse president dergelijke kritiek levert op Europese landen. Erdogan verweet eerder de Duitsers al nazipraktijken, omdat het land niet zit te wachten op Turkse bewindslieden die campagne komen voeren voor een referendum over het uitbreiden van de macht van de president.

Premier Mark Rutte noemde de uitlatingen van zijn ambtsgenoot bizar en ongepast. Hij herhaalde dat Nederland zich niet laat chanteren. Vicepremier Lodewijk Asscher had dit eerder ook al laten weten.