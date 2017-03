Justitie klaagt hem net als negen andere Nederlandse jihadisten bij verstek aan. Onder andere voor het bezit van een vuurwapen, staat in de dagvaarding. De zitting wordt gehouden op donderdag 23 maart, aldus politie en OM vrijdag. ,,Maar als je hier in Syrië geen vuurwapen hebt, dan is het gewoon levensgevaarlijk”, zegt Droste in een reactie aan De Telegraaf. ,,Dan heb je geen zelfverdediging. Ga je een kogel afketsen met karatetrappen, met kickboksen? Ik ben Badr Hari niet.’’

Oud-postode Victor Droste uit Salland raakte in de ban van de radicale islam en trok in 2013 onder de naam Zakariya al-Hollandi naar Syrië. Hij zit naar eigen zeggen niet bij IS maar bij een andere jihadgroep in het oorlogsgebied. Daar doet hij nu aan ’grensbewaking’.

Drone

Droste (29) is een van tien mannen die het Openbaar Ministerie (OM) bij afwezigheid wil aanpakken op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie, en van de voorbereiding van terroristische misdrijven. Het OM zegt met met hun berechting niet te willen wachten tot zij terugkeren naar Nederland, maar duidelijk te willen maken ‘dat de rechtsstaat geen afscheid heeft genomen van de uitreizigers’.

,,De Nederlandse regering kan mij niet arresteren’’, zegt Droste. ,,Ze kan een drone naar me sturen, maar dat stopt onze beweging niet.’’

Justitie heeft pogingen gedaan om de jihadisten op de hoogte te brengen van hun aanstaande berechting. ,,Ik heb de dagvaarding net binnengekregen van de politie via Facebook Messenger’’, zegt Droste. ,,Het is allemaal nogal vaag. De dagvaarding is vrij lang, een paar pagina’s.’’

Rapper

Droste is een van de weinige jihadverdachten op de lijst van wie de achtergronden bekend zijn. Ook Syriëganger Marouane Boulahyani (22) is een bekende jihadist. Hij was een rapper uit Arnhem, een stad die meer dan tien jihadi’s voortbracht. Voor hij strijder werd bij IS rapte hij onder de naam 'Maru-One' radicale teksten als: 'Nederland komt zeker aan de beurt. Alles is gepland '.

Voordat hij radicaliseerde, rapte hij gewoon over meisjes en seks. Toen hervond hij het geloof. Door een overdosis internetvideo’s over de gruwelen van het Assad-regime werd hij feller en feller. In de Al Fath-moskee was te vinden, waar radicale predikers actief waren. Vlak voor zijn vertrek rapt hij nog ‘Zijn we liever in de clubs? Dansend als een ballerina? We plegen zoveel zina (zonde, red.), maar geven niks om Palestina. Wie durft er ng de vlag van de islam te dragen?’

Van de achtergronden van acht overige verdachten is weinig tot niets bekend. Van Ridvan Öz (21) uit Utrecht is alleen duidelijk dat hij uit een bekende Turkse familie stamt en dat hij voor zijn vertrek naar het kalifaat een fanatiek sporter was. Als pupil schopte hij het bij atletiekvereniging Hellas tot clubkampioen bij verspringen, hoogspringen en kogelstoten.