Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Beatrix in de weer met hogedrukspuit voor NLdoet

49 min geleden

IJSSELSTEIN - In IJsselstein, in de provincie Utrecht, heeft prinses Beatrix zaterdag meegedaan aan NLdoet, de vrijwilligersactie van het Oranje Fonds. In Speeltuin Kloosterplantsoen hielp ze bij het gereedmaken van de speeltuin voor het nieuwe seizoen.