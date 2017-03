’Turkijecrisis raakt ook vakanties’

Petra Kok van TUI en Steven van der Heijden van Corendon bevestigen de zorgen voor zomer 2017. „Maar we moeten nog een paar weken gaan, voordat de toeristenvluchten naar Turkije op gang komen, dus we hopen dat het tegen die tijd wel weer losloopt met alle commotie.”

Of de Turkse regering ook daadwerkelijk sancties gaat afkondigen voor het vakantieverkeer uit Nederland, is volgens hen niet aannemelijk. „De Turken hebben toeristen hard nodig, dus met een eventueel vliegverbod zouden ze zichzelf alleen maar in de eigen vingers snijden.”

Volgens de meest recente ANVR-GfK cijfers lopen de zomerboekingen voor Turkije in Nederland nu zo’n 30% achter ten opzichte van vorig jaar deze tijd. Ook toen zat er door terreurdreiging al een flinke dip in de belangstelling.

Met name Griekenland, Spanje, Italie en Portugal profiteren van de Turkse problemen. Touroperators naar Turkije roepen de Nederlandse regering op voorzichtig om te gaan met deze delicate kwestie. „Het is niet verstandig om de Turken tegen ons in het harnas te jagen”, aldus diverse reacties.

De mondaine Turkse badplaatsen in het westen en zuiden van het vakantieland zijn tot nu toe niet geraakt door aanslagen en politieke protesten. „Dat willen we graag zo houden”, aldus reisbrancheorganisatie ANVR.