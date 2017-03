Minister Kaya bij consulaat

Op beelden van de NOS is te zien dat Kaya uit de auto stapt. Eerder op de avond werd ze door de poltie tegengehouden bij een tankstation bij de Maasstad.

Bij het consulaat staan honderden Turkse demonstranten. In het gebied geldt een noodverordening.

Foto: ANP

De minister kwam per auto uit Duitsland naar Nederland nadat eerder het bezoek van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu niet doorging. Nederland trok zaterdag de landingsrechten in voor zijn vliegtuig omdat de openbare orde in het geding zou zijn. Dat leidde tot een woedende reactie van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die foeterde over Nederlandse „nazi-overblijfselen en fascisten.”

Foto: REUTERS

Betul Kaya zou eigenlijk vrijdag al spreken in Nederland in het kader van een promotietour van Turkse ministers in Europa om hun landgenoten warm te maken voor het referendum over de grondwet. Sayan Kaya kreeg te horen dat ze niet welkom was in Hengelo en Wehl. Zalenverhuurders in beide plaatsen besloten hun ruimtes niet beschikbaar te stellen voor politieke bijeenkomsten.

Officiële bronnen als politie, gemeente of kabinet houden de lippen op elkaar. ,,We nemen onze maatregelen'', laat premier Mark Rutte via een woordvoerder weten. ,,Wat ons betreft kan ze vanavond geen groep toespreken in Rotterdam. We proberen dat waar te maken, maar hoe dan, daarover kan ik niks zeggen.''