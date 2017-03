Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Denk beraadt zich op reactie situatie Turkije

37 min geleden

DEN HAAG - De politieke groepering Denk beraadt zich op een reactie op het conflict dat zaterdag is ontstaan tussen Nederland en Turkije. „Wij zijn nog aan het overleggen over het geven van een reactie”, zegt Farid Azarkan van Denk. De partij was de hele dag onbereikbaar voor commentaar. „Die gaan wij op enig moment ook geven”, aldus Azarkan zaterdagavond.