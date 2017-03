Turkse minister land uitgeleid

Dat verklaarde de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb in de nacht van zaterdag op zondag. Ook haar gevolg van beveiligers en medewerkers gaan terug naar Duitsland.

Volgens de burgemeester heeft de consul op schandalige wijze gelogen over wat de bedoeling was. Aboutaleb sprak van een schandalige misleiding door deze man. ,,Hij heeft opgeroepen naar het consulaat te komen.''

Het heeft volgens de burgemeester uren geduurd voordat de minister uit haar auto kwam. Buitenlandse Zaken, de minister-president en de gemeente waren bij de onderhandelingen betrokken. Het was volgens de burgemeester ook de vraag of haar begeleiders en beveiligers gewapend waren of niet.

De minister is door de politie begeleid naar de Duitse grens. Ze twitterde vanuit de auto: ,,Ik veroordeel het in de naam van al onze burgers.”

Demokratik ve insani değerler ayaklar altına alınarak Nijmegen sınırından Almanya'ya götürülüyorum. Tüm vatandaşlarımız adına bunu kınıyorum— Dr.Betül Sayan Kaya (@drbetulsayan) March 12, 2017

Het wordt volgens Aboutaleb nu rustig in Rotterdam. ,,Er zijn nog kleine plukjes in de stad, die proberen we naar huis te krijgen. We zijn genoodzaakt water te gebruiken." Er zijn nog geen aanhoudingen verricht, al sluit de burgemeester niet uit dat die nog volgen.

Aboutaleb hoopt dat er de komende periode een diplomatiek gesprek op gang komt tussen Turkije en Nederland en dat de verhoudingen worden geklaard ,,We zijn weggezet als nazaten van nazi's. Zouden ze wel weten dat ik burgemeester ben van een land dat door de nazi's is gebombardeerd?"

