Arrestaties na rellen Rotterdam

De rellen braken uit na het vertrek van de Turkse minister voor Familiezaken Fatma Betül Sayan Kaya. Mensen werden meerdere keren gevraagd vreedzaam te vertrekken.

Foto: REUTERS

Een groot deel van de aanwezige Turkse Nederlanders gaf aan die oproep gehoor, maar een deel van de demonstranten begon de politie te bekogelen met bakstenen en bloempotten.

Dat was voor de ME reden om in te grijpen. De politie zette waterkanonnen in. Agenten sloegen met stokken en schilden in op mensen die zich achter pilaren verschuilden voor het waterkanon.

The Dutch police kicks ass against the Turks tonight. The comments of the filmmaker are fantastic pic.twitter.com/yK0Wy9duvo— Voice of Europe (@V_of_Europe) 12 maart 2017

Een demonstrant met een Turkse vlag. Foto: REUTERS

De minister is door de politie uitgeleide gedaan naar Duitsland. Ook haar beveiligers en medewerkers zijn door de Rotterdamse politie naar Duitsland begeleid.

Foto: REUTERS

Charges nu in Rotterdam @eenvandaag https://t.co/G2HgyHHHUr— Tom van 't Einde 1V (@tomvanteinde) 12 maart 2017