In Rotterdam hangen posters van de Turkse president Erdogan.

Auschwitz Comité: nazi-vergelijking absurd

46 min geleden

ROTTERDAM - Het Internationaal Auschwitz Comité (IAK) is verbijsterd en verontwaardigd omdat de Turkse regering een vergelijking heeft getrokken tussen Nederland en fascisme. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan sprak in een toespraak op de Turkse televisie over nazi-overblijfselen en fascisten.